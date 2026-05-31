Emerson Palmieri alla Juventus | ma quanto ha giocato davvero nelle ultime stagioni? I numeri non mentono

Da calcionews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emerson Palmieri è stato accostato alla Juventus, ma i numeri mostrano che nelle ultime stagioni ha giocato pochissimo. Il terzino italo-brasiliano ha accumulato solo alcuni minuti in campo, con presenze limitate e senza continuità. La sua attività in campo si limita a poche partite e a pochi scampoli di tempo, evidenziando una scarsissima presenza nelle recenti stagioni.

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Emerson Palmieri alla Juventus: ecco quanti minuti ha giocato nelle ultime stagioni il terzino italo-brasiliano. Tutti i dettagli e l’analisi completa. Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo seguendo precise indicazioni tecniche. Per rinforzare la corsia mancina, il club bianconero ha messo prepotentemente gli occhi su Emerson Palmieri. L’esperto esterno sinistro italo-brasiliano rappresenta infatti una diretta richiesta di Luciano Spalletti. Il neo tecnico juventino considera il difensore un suo fedelissimo e un elemento tatticamente estremamente affidabile, memore del periodo vissuto insieme nella Capitale, quando l’allenatore toscano gli svoltò letteralmente la carriera ai tempi della Roma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

emerson palmieri alla juventus ma quanto ha giocato davvero nelle ultime stagioni i numeri non mentono
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