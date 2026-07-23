Piscine stretta del governo Nuove norme su griglie e bocchettoni
Il Parlamento ha approvato un emendamento al decreto sport che introduce nuove norme per le piscine, sia pubbliche che private aperte al pubblico. Le regole riguardano in particolare la sicurezza di griglie e bocchettoni, in seguito a incidenti recenti. Le norme devono essere applicate a tutti gli impianti senza distinzione.
Dopo i tragici incidenti degli ultimi giorni arriva la stretta del governo sulle piscine. Le nuove regole sono state varate dal Parlamento con un emendamento al ‘decreto sport’ votato bipartisan e riguardano tutti gli impianti anche quelli privati aperti al pubblico. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Piscine, stretta del governo. Nuove norme su griglie e bocchettoni
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