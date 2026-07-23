Piscine stretta del governo Nuove norme su griglie e bocchettoni

Da tv2000.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Parlamento ha approvato un emendamento al decreto sport che introduce nuove norme per le piscine, sia pubbliche che private aperte al pubblico. Le regole riguardano in particolare la sicurezza di griglie e bocchettoni, in seguito a incidenti recenti. Le norme devono essere applicate a tutti gli impianti senza distinzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo i tragici incidenti degli ultimi giorni arriva la stretta del governo sulle piscine. Le nuove regole sono state varate dal Parlamento con un emendamento al ‘decreto sport’ votato bipartisan e riguardano tutti gli impianti anche quelli privati aperti al pubblico. Servizio di Monica Di Loreto RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

piscine stretta del governo nuove norme su griglie e bocchettoni
© Tv2000.it - Piscine, stretta del governo. Nuove norme su griglie e bocchettoni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Piscine, stretta del governo. Nuove norme su griglie e bocchettoni

Video Piscine, stretta del governo. Nuove norme su griglie e bocchettoni

Notizie e thread social correlati

Alice, stretta sulla sicurezza: “Piscine chiuse se bocchettoni non a norma”Tra il 2024 e il 2025 sono stati registrati 37 decessi in piscine, con più della metà delle vittime sotto i 14 anni.

Piscine, arriva la stretta sulla sicurezza. Stop agli impianti con bocchettoni non a normaLa Camera ha approvato un emendamento al decreto sport per rafforzare le norme sulla sicurezza delle piscine.

Temi più discussi: Piscine, la stretta sui bocchettoni: stop agli impianti fuori norma; Prohibido fumar, cosa prevede la stretta spagnola contro il fumo; Morti in piscina, 75 vittime dal 2022 in Italia: i consigli per prevenire gli incidenti; Spagna, legge anti sigarette: divieti in spiaggia e stretta sui minori.

piscine stretta del governoSicurezza piscine, via libera alla stretta. Dai bocchettoni al ricircolo: che cosa cambiaMontecitorio approva le norme tra le polemiche. Salvini assicura l'operatività dal 1° agosto, mentre FdI ricorda i dati choc dell'Iss ... affaritaliani.it

piscine stretta del governoSicurezza piscine, via libera alla stretta. Dai bocchettoni alle griglie: cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sicurezza piscine, via libera alla stretta. Dai bocchettoni alle griglie: cosa cambia ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web