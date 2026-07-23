Piscine l’esperto | Ecco come capire quando i bocchettoni sono a norma

Notizia in breve

Un biologo ha spiegato che i bocchettoni delle piscine devono essere dotati di dispositivi specifici per prevenire l’effetto risucchio. Questi dispositivi sono fondamentali per garantire la sicurezza, ma non è semplice per un utente comune valutare se una vasca è a norma solo osservandola. La presenza di tali dispositivi è un elemento chiave per la conformità alle normative di sicurezza delle piscine.