Piscine l’esperto | Ecco come capire quando i bocchettoni sono a norma
Un biologo ha spiegato che i bocchettoni delle piscine devono essere dotati di dispositivi specifici per prevenire l’effetto risucchio. Questi dispositivi sono fondamentali per garantire la sicurezza, ma non è semplice per un utente comune valutare se una vasca è a norma solo osservandola. La presenza di tali dispositivi è un elemento chiave per la conformità alle normative di sicurezza delle piscine.
Il biologo Saul Aiolfi: “Ci devono essere specifici dispositivi che devono impedire l’effetto risucchio. Anche se per un normale utente non è semplice valutare la sicurezza di una vasca solo osservandola”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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