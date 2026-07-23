La nuova legge vieta le piscine con grate e bocchettoni fuori norma, dopo che negli ultimi quattro anni sono state registrate 75 morti. Molti incidenti si sono verificati a causa di impianti non conformi alle normative di sicurezza. La normativa mira a bloccare l’uso di strutture non regolamentate che rappresentano un rischio grave. La modifica legislativa prevede sanzioni e il divieto di funzionamento di impianti irregolari. La norma è in fase di approvazione e si applicherà immediatamente.

ROMA - Troppi incidenti, troppe tragedie. Negli ultimi quattro anni 75 morti, alcune delle quali si potevano evitare. Ma adesso sta per arrivare la stretta sugli impianti non regolari e per questo pericolosi. La Camera ha approvato oggi, giovedì 23 luglio, un emendamento al decreto legge Sport che prevede la chiusura delle piscine con grate e bocchettoni di aspirazione fuori norma per scongiurare il rischio dell’effetto ventosa sui bagnanti. Una proposta bipartisan, presentata dalla commissione Cultura, che prende in considerazione tutte le vasche, pubbliche e private: i titolari dovranno mettere in sicurezza le strutture oppure dovranno chiudere le piscine. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Piscine, la nuova legge: «Stop a quelle con grate e bocchettone fuori norma»

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