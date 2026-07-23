Dopo le ultime tragedie, la Camera ha approvato nuove norme sulla sicurezza delle piscine. L’esperto sottolinea che la prevenzione dipende principalmente dalla vigilanza degli adulti. Le nuove misure prevedono controlli più severi e obblighi specifici per i gestori. Nessuna modifica è stata annunciata sulle responsabilità individuali dei genitori o tutori. La legge entrerà in vigore nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti nelle strutture acquatiche.

Firenze, 23 luglio 2026 – Dopo le ultime tragedie che hanno colpito il Paese, arriva una stretta sulla sicurezza delle piscine. La Camera ha approvato un emendamento al decreto Sport che impone la chiusura degli impianti con grate e bocchettoni di aspirazione non conformi, introducendo anche un fondo da 4,7 milioni di euro per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Il provvedimento nasce dopo la morte del piccolo Gabriele Ubaldo Petrucci, rimasto intrappolato dal sistema di aspirazione di una piscina a Latina, e arriva nelle stesse ore in cui un altro bambino di cinque anni è morto nella piscina comunale di Monterotondo mentre partecipava a un centro estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscine, dopo le ultime tragedie arriva la stretta. L'esperto: "Ma la sicurezza parte sempre dalla vigilanza degli adulti"

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