La Camera ha approvato all’unanimità un emendamento che prevede la chiusura delle piscine dotate di bocchettoni non conformi alle norme di sicurezza. La misura arriva dopo le recenti tragedie legate a incidenti in piscine con impianti non a norma. La norma è inserita nel decreto legge Sport, attualmente in fase di esame.

Dopo le tragedie delle ultime settimane, arriva una norma ad hoc, contenuta nel Dl Sport all’esame della Camera, contro le piscine che hanno bocchettoni non a norma. E’ ripreso infatti alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 26 giugno 2026, n. 108, recante ‘ disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità’. L’Aula, dopo che è stato ritirato l’emendamento riguardante l’obbligo di uso della cuffia per i minori di sedici anni in piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica (‘misure per la prevenzione del rischio di... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piscine con bocchettoni non a norma, dalla Camera sì unanime a emendamento su chiusura

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