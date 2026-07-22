Un emendamento al dl Sport prevede la chiusura delle piscine che hanno bocchettoni di aspirazione non conformi alle norme. La misura si applica alle strutture che presentano impianti di aspirazione non a norma, con l’obiettivo di garantire la sicurezza. La decisione è stata inserita nel testo del decreto legge, attualmente in discussione in Aula alla Camera.

Le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma vanno incontro alla chiusura. Lo prevede un emendamento al decreto legge sport in esame in Aula alla Camera. La proposta di modifica bipartisan, presentata dalla commissione Cultura e sostenuta da tutti i gruppi, si applica a “tutte le piscine, pubbliche, private, aperte al pubblico o collettive”, come dice la deputata della Lega Laura Cavandoli. Se non viene sanata la mancanza, la proposta prevede la chiusura dell’impianto. L’emendamento, viene spiegato dal sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli, nasce “anche alla luce degli ultimi incidenti, in modo da garantire che nelle piscine ci siano tutte le attenzioni previste dal punto di vista tecnologico per evitare che i flussi di aspirazione comportino rischi per i bagnanti”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Emendamento al dl Sport, chiusura per le piscine con bocchettoni non a norma

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