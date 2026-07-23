Il Parlamento ha approvato una legge che impone la chiusura immediata delle piscine che non rispettano i nuovi requisiti di sicurezza, in seguito alle recenti tragedie che hanno coinvolto bambini e ragazzi. Le norme prevedono controlli più severi e sanzioni per chi non si adegua entro i termini stabiliti. Le piscine devono adeguarsi ai parametri richiesti o rischiano di essere chiuse rapidamente.

Le recenti tragedie che hanno coinvolto bambini e ragazzi in diverse piscine italiane hanno spinto il Parlamento ad accelerare l’introduzione di nuove misure di sicurezza. L’Aula della Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento al decreto Sport che rafforza gli obblighi per gli impianti pubblici, privati aperti al pubblico e ad uso collettivo, introducendo standard più severi per prevenire incidenti legati ai sistemi di aspirazione dell’acqua. Il provvedimento nasce dopo una serie di episodi che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica e punta a eliminare uno dei rischi più insidiosi presenti nelle piscine: il cosiddetto effetto ventosa, provocato dai bocchettoni di aspirazione quando non sono adeguatamente protetti o progettati secondo gli standard di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Piscine, arriva la stretta del Parlamento dopo le tragedie: chi non si adegua chiude subito

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