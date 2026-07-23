Pisa Sporting Club svelata la nuova maglia Home per la stagione 2026-2027

Da corrieretoscano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Pisa Sporting Club ha presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026-2027 di Serie BKT. La divisa sarà indossata dalla squadra nelle partite ufficiali del prossimo campionato. La presentazione è avvenuta recentemente, senza dettagli sui dettagli estetici o sui materiali utilizzati. La maglia rappresenta il nuovo look della squadra per la stagione in arrivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

PISA – Il Pisa Sporting Club ha svelato la nuova divisa casalinga che accompagnerà la squadra nel prossimo campionato di Serie BKT per la stagione 2026-2027. La maglia ripropone le tradizionali righe verticali nerazzurre, arricchite sulle spalle e sul petto dai loghi Adidas. Sul lato sinistro trova spazio la Croce Pisana, affiancata da dettagli rossi che riprendono il colore dei profili, mentre al centro compare il marchio Cetilar, a conferma della partnership con Pharmanutra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

pisa sporting club svelata la nuova maglia home per la stagione 2026 2027
© Corrieretoscano.it - Pisa Sporting Club, svelata la nuova maglia Home per la stagione 2026-2027
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pisa Training Centre, la cerimonia integrale della posa della prima pietra

Video Pisa Training Centre, la cerimonia integrale della posa della prima pietra

Notizie e thread social correlati

Inter, la nuova maglia home per la stagione 2026-2027L'Inter ha annunciato ufficialmente la nuova maglia casalinga per la stagione 2026-2027.

Leggi anche: Empoli FC: svelata la nuova maglia per la stagione 2026/2027

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web