pisa sporting club svelata la nuova maglia home per la stagione 2026 2027

Notizia in breve

Il Pisa Sporting Club ha presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026-2027 di Serie BKT. La divisa sarà indossata dalla squadra nelle partite ufficiali del prossimo campionato. La presentazione è avvenuta recentemente, senza dettagli sui dettagli estetici o sui materiali utilizzati. La maglia rappresenta il nuovo look della squadra per la stagione in arrivo.