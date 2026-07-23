Pisa Sporting Club svelata la nuova maglia Home per la stagione 2026-2027
Il Pisa Sporting Club ha presentato la nuova maglia casalinga per la stagione 2026-2027 di Serie BKT. La divisa sarà indossata dalla squadra nelle partite ufficiali del prossimo campionato. La presentazione è avvenuta recentemente, senza dettagli sui dettagli estetici o sui materiali utilizzati. La maglia rappresenta il nuovo look della squadra per la stagione in arrivo.
PISA – Il Pisa Sporting Club ha svelato la nuova divisa casalinga che accompagnerà la squadra nel prossimo campionato di Serie BKT per la stagione 2026-2027. La maglia ripropone le tradizionali righe verticali nerazzurre, arricchite sulle spalle e sul petto dai loghi Adidas. Sul lato sinistro trova spazio la Croce Pisana, affiancata da dettagli rossi che riprendono il colore dei profili, mentre al centro compare il marchio Cetilar, a conferma della partnership con Pharmanutra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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