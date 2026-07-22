Empoli FC | svelata la nuova maglia per la stagione 2026 2027
L'Empoli FC ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 20262027. La divisa combina il colore storico del club con il nero, creando una sfumatura che dona profondità e un aspetto più dinamico. La grafica integra elementi tradizionali con dettagli moderni, mantenendo un equilibrio tra passato e presente. La nuova maglia sarà indossata nelle partite ufficiali della prossima stagione.
EMPOLI – L’Empoli FC ha svelato la nuova maglia da gioco per la stagione 20262027, unendo elementi tradizionali a soluzioni estetiche contemporanee. La divisa si caratterizza per una particolare combinazione cromatica che unisce il colore storico del club con il nero attraverso una sfumatura, conferendo profondità e dinamismo al design complessivo. La presentazione ufficiale della nuova divisa è avvenuta tramite gli scatti realizzati dal fotografo Lorenzo Taliani all’interno del Training Center di Monteboro. Per l’occasione, a indossare la maglia davanti all’obiettivo sono stati i calciatori Duccio Degli Innocenti, Luca Magnino, Edoardo Saporiti, Jacopo Seghetti e Edoardo Biondini, quest’ultimo reduce dall’esperienza vincente con la nazionale Under 17. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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