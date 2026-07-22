L'Empoli FC ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 20262027. La divisa combina il colore storico del club con il nero, creando una sfumatura che dona profondità e un aspetto più dinamico. La grafica integra elementi tradizionali con dettagli moderni, mantenendo un equilibrio tra passato e presente. La nuova maglia sarà indossata nelle partite ufficiali della prossima stagione.

EMPOLI – L’Empoli FC ha svelato la nuova maglia da gioco per la stagione 20262027, unendo elementi tradizionali a soluzioni estetiche contemporanee. La divisa si caratterizza per una particolare combinazione cromatica che unisce il colore storico del club con il nero attraverso una sfumatura, conferendo profondità e dinamismo al design complessivo. La presentazione ufficiale della nuova divisa è avvenuta tramite gli scatti realizzati dal fotografo Lorenzo Taliani all’interno del Training Center di Monteboro. Per l’occasione, a indossare la maglia davanti all’obiettivo sono stati i calciatori Duccio Degli Innocenti, Luca Magnino, Edoardo Saporiti, Jacopo Seghetti e Edoardo Biondini, quest’ultimo reduce dall’esperienza vincente con la nazionale Under 17. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Empoli FC: svelata la nuova maglia per la stagione 2026/2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: FC Crotone prende il via la nuova stagione 2026-2027

Nuova seconda maglia Milan 2026-2027, ecco quando sarà svelata al pubblicoIl Milan ha annunciato che la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027 sarà svelata al pubblico tra qualche settimana.