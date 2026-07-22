Empoli FC | svelata la nuova maglia per la stagione 2026 2027

Da corrieretoscano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Empoli FC ha presentato la maglia ufficiale per la stagione 20262027. La divisa combina il colore storico del club con il nero, creando una sfumatura che dona profondità e un aspetto più dinamico. La grafica integra elementi tradizionali con dettagli moderni, mantenendo un equilibrio tra passato e presente. La nuova maglia sarà indossata nelle partite ufficiali della prossima stagione.

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EMPOLI – L’Empoli FC ha svelato la nuova maglia da gioco per la stagione 20262027, unendo elementi tradizionali a soluzioni estetiche contemporanee. La divisa si caratterizza per una particolare combinazione cromatica che unisce il colore storico del club con il nero attraverso una sfumatura, conferendo profondità e dinamismo al design complessivo. La presentazione ufficiale della nuova divisa è avvenuta tramite gli scatti realizzati dal fotografo Lorenzo Taliani all’interno del Training Center di Monteboro. Per l’occasione, a indossare la maglia davanti all’obiettivo sono stati i calciatori Duccio Degli Innocenti, Luca Magnino, Edoardo Saporiti, Jacopo Seghetti e Edoardo Biondini, quest’ultimo reduce dall’esperienza vincente con la nazionale Under 17. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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