Inter la nuova maglia home per la stagione 2026-2027
L'Inter ha annunciato ufficialmente la nuova maglia casalinga per la stagione 2026-2027. La divisa presenta un design aggiornato, con dettagli distintivi che richiamano la tradizione del club. La maglia è realizzata con materiali innovativi pensati per migliorare la traspirabilità e la resistenza. La presentazione avviene in concomitanza con l'inizio della preparazione pre-campionato, coinvolgendo giocatori e staff durante l'evento ufficiale. La nuova divisa sarà indossata già nelle prossime partite ufficiali del club.
L'Inter presenta ufficialmente la nuova divisa casalinga per il prossimo campionato. L’home kit 2026-27 è caratterizzato dalla combinazione dei colori Black e Lyon Blue della maglia 1998-1999 (la prima della partnership con Nike), così come i dettagli in University Gold richiamano il giallo dello swoosh e del logo del club di quel kit iconico, indossato tra gli altri da Ronaldo e Baggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
INTER E NIKE PRESENTANO LA NUOVA MAGLIA HOME PER LA STAGIONE 2026/27
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Lo spirito milanese, cucito in ogni dettaglio. Questa è la nuova maglia Inter Home 2026/27. x.com
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