Inter la nuova maglia home per la stagione 2026-2027

L'Inter ha annunciato ufficialmente la nuova maglia casalinga per la stagione 2026-2027. La divisa presenta un design aggiornato, con dettagli distintivi che richiamano la tradizione del club. La maglia è realizzata con materiali innovativi pensati per migliorare la traspirabilità e la resistenza. La presentazione avviene in concomitanza con l'inizio della preparazione pre-campionato, coinvolgendo giocatori e staff durante l'evento ufficiale. La nuova divisa sarà indossata già nelle prossime partite ufficiali del club.

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