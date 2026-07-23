Durante il ritiro dell’Inter in Germania, il giovane attaccante Pio Esposito si è distinto per le sue prestazioni. Il calciatore sta cercando di conquistare un ruolo da titolare nella squadra nerazzurra.

Inter News 24 Pio Esposito si mette in mostra nel ritiro tedesco dell’Inter. Il giovane centravanti punta ad assicurarsi un posto da titolare nell’attacco nerazzurro. I pesanti carichi della preparazione a Donaueschingen non hanno frenato l’ Inter di Cristian Chivu, che nella prima amichevole estiva ha superato 16-0 i dilettanti dell’ SV Aasen. Ad aprire le marcature è stato Davide Frattesi, autore anche di una doppietta. A segno pure Topalovic e Iddrissou, entrambi due volte, oltre a Mosconi, Diouf, Dimarco e soprattutto Pio Esposito, protagonista assoluto con cinque reti. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Il numero 94 nerazzurro – scrive Il Corriere dello Sport – è al momento l’unico attaccante della prima squadra a disposizione di Chivu e il suo ottimo stato di forma rappresenta una notizia importante per il tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pio Esposito mattatore nel ritiro dell’Inter: il giovane centravanti punta a un posto da titolare nell’attacco nerazzurro

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PIO ESPOSITO INTERVISTA POST FIORENTINA INTER:DOBBIAMO RIMANERE UNITI ANCHE SE LE COSE...

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