Bologna Inter traguardo storico per Pio Esposito | sono 50 presenze in nerazzurro

Notizia in breve

Pio Esposito ha raggiunto le 50 presenze con la maglia dell’Inter durante la partita contro Bologna al Dall’Ara. È stato titolare, giocando al fianco di Lautaro Martinez. Questo traguardo rappresenta un momento importante nella sua carriera con il club. La partita si è conclusa con la presenza di Esposito in campo per tutto il match, segnando un passo significativo nel suo percorso con la squadra.