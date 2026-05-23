Bologna Inter traguardo storico per Pio Esposito | sono 50 presenze in nerazzurro
Pio Esposito ha raggiunto le 50 presenze con la maglia dell’Inter durante la partita contro Bologna al Dall’Ara. È stato titolare, giocando al fianco di Lautaro Martinez. Questo traguardo rappresenta un momento importante nella sua carriera con il club. La partita si è conclusa con la presenza di Esposito in campo per tutto il match, segnando un passo significativo nel suo percorso con la squadra.
di Lorenzo Vezzaro Pio Esposito festeggia il gettone d’oro partendo titolare al fianco di Lautaro nel match del Dall’Ara. Giornata speciale e ricca di significato per Pio Esposito. In occasione della sfida contro il Bologna allo stadio Dall’Ara, ultimo atto del campionato, il giovane attaccante ha collezionato la sua presenza numero 50 con la maglia dell’ Inter. Un traguardo straordinario per il classe 2005, che corona un percorso di costante crescita all’interno delle rotazioni della prima squadra. Per questa passerella finale, il tecnico Cristian Chivu ha voluto premiarlo dal primo minuto, schierandolo al centro dell’attacco nel consolidato 3-5-2 proprio al fianco del capitano Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com
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