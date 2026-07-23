pink floyd e syd barrett sinfonia rock

Una serata al Castello Sforzesco ha ricordato i Pink Floyd e Syd Barrett con lo spettacolo “Pink Floyd: Wish You Were Here”. L’evento ha combinato musica, teatro e immagini per celebrare la band inglese e il suo fondatore. La performance si è svolta nel Cortile delle Armi, dedicata alla storia del gruppo e al contributo di Barrett alla loro evoluzione musicale. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali partecipanti o organizzatori specifici.

Serata dedicata ai Pink Floyd e al genio di Syd Barrett oggi nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. In scena “Pink Floyd: Wish You Were Here“, spettacolo di musica, teatro e immagini per celebrare la band inglese e il suo più enigmatico fondatore. Sul palco un gruppo di giovani musicisti, già protagonista del tributo per il 50° anniversario di “The Dark Side of the Moon“. Accanto all’esecuzione integrale del disco, lo spettacolo ripercorre la tormentata vicenda artistica e umana di Syd Barrett e il suo rapporto con il gruppo. Filmati originali e traduzioni dei testi accompagnano il pubblico dentro l’universo poetico e visionario dei Pink Floyd, rendendone accessibili suggestioni e significati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Pink Floyd: How LSD Destroyed Syd Barrett, the Lost Founder

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