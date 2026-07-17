Omaggio ai Pink Floyd Quel genio di Syd Barrett tra musica e teatro
Un concerto dedicato ai Pink Floyd ha reso omaggio a Syd Barrett, figura chiave della band, mescolando musica e teatro. L’evento ha riproposto brani celebri, con scenografie e interpretazioni che hanno coinvolto il pubblico. L’evento si è svolto in una location con grande affluenza, creando un’atmosfera di tributo e memoria. La serata ha concluso con applausi, lasciando spazio a ricordi e celebrazioni della musica dei Floyd.
Dopo il grande successo dello scorso anno di Sounds of legends, la musica da Oscar di Hans Zimmer, interamente dedicato ai capolavori del grande compositore, il regista Marco Rampoldi torna giovedì prossimo, alle 21,30, sul palco di Estate al Castello, con Wish You Were Here, un nuovo progetto, un omaggio ai Pink Floyd e a Syd Barrett, leader dei Pink Floyd, costretto ad abbandonare prestissimo la band per il suo rapido decadimento legato all’abuso di droghe. "Ho voluto raccontare lui, e il mio desiderio - sottolinea il regista - è di presentare un album dei Pink Floyd in teatro e costruire un racconto a partire da questo album. Un disco,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Pink Floyd – The Weight of Silence (1973 Lost Sessions) | Dark Side Era Inspired Tribute
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L'omaggio ai PINK FLOYD al Castello Sforzesco! Giovedì 23 luglio, ore 21.00, sarà sul palco di Estate al Castello il concerto-spettacolo WISH YOU WERE HERE: musica, teatro e immagini per celebrare il genio di Syd Barrett. Con la regia di Marco Rampoldi facebook
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