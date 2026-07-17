Omaggio ai Pink Floyd Quel genio di Syd Barrett tra musica e teatro

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concerto dedicato ai Pink Floyd ha reso omaggio a Syd Barrett, figura chiave della band, mescolando musica e teatro. L’evento ha riproposto brani celebri, con scenografie e interpretazioni che hanno coinvolto il pubblico. L’evento si è svolto in una location con grande affluenza, creando un’atmosfera di tributo e memoria. La serata ha concluso con applausi, lasciando spazio a ricordi e celebrazioni della musica dei Floyd.

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