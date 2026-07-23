Pinamonti confessa | Tutti vorrebbero arrivare a una big ma ciò non significa che non sono soddisfatto! C’è l’idea di un’esperienza all’estero

Notizia in breve

Andrea Pinamonti ha dichiarato di voler arrivare in una big, ma di essere comunque soddisfatto della sua situazione attuale. Ha aggiunto di avere l’intenzione di fare un’esperienza all’estero. L’attaccante del Sassuolo ha parlato del presente e del futuro, senza specificare dettagli su eventuali trasferimenti o contratti. La sua intervista si è concentrata sulle ambizioni di carriera e sulle possibilità di crescita professionale.