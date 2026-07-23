Pinamonti confessa | Tutti vorrebbero arrivare a una big ma ciò non significa che non sono soddisfatto! C’è l’idea di un’esperienza all’estero
Andrea Pinamonti ha dichiarato di voler arrivare in una big, ma di essere comunque soddisfatto della sua situazione attuale. Ha aggiunto di avere l’intenzione di fare un’esperienza all’estero. L’attaccante del Sassuolo ha parlato del presente e del futuro, senza specificare dettagli su eventuali trasferimenti o contratti. La sua intervista si è concentrata sulle ambizioni di carriera e sulle possibilità di crescita professionale.
Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del presente ma anche del futuro. Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, toccando svariati temi legati al presente neroverde, alle sue ambizioni personali e al futuro della sua carriera. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il bilancio e il “lavoro sporco” per la squadra. Reduce da un’annata chiusa con 9 gol e 4 assist, l’attaccante punta a migliorarsi senza dimenticare l’apporto generoso garantito all’intero collettivo durante le partite: «Si riparte sempre da com’è finita l’annata precedente, con l’obiettivo di migliorarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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