La televisione di Stato iraniana ha mostrato una bozza di memorandum d'intesa che indica un ritiro delle forze straniere dallo stretto di Hormuz. Il documento suggerisce che l'area resterà aperta a tutte le navi, senza controlli specifici. Nel frattempo, un rappresentante statunitense ha dichiarato che l'Iran sta trattando in modo duro, ma che non è ancora soddisfatto.

La tv di Stato iraniana rivela la bozza del memorandum d'intesa, sostenendo che prevede il ritiro delle forze militari americane dalle aree limitrofe alla Repubblica islamica e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Secondo l'emittente Teheran continuerebbe a gestire il transito delle navi nello Stretto in collaborazione con l'Oman, oltre a ispezionare le navi e a imporre tariffe di servizio, fatta eccezione per le navi militari. Inoltre, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "L'Iran tratta allo stremo ma non sono ancora soddisfatto. Nessuno controllerà Hormuz, resterà aperto a tutti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump

Notizie e thread social correlati

Iran, Trump: "Vogliono fare un accordo ma io non sono soddisfatto"Il presidente degli Stati Uniti ha commentato venerdì sull’andamento dei negoziati con l’Iran, affermando di non essere soddisfatto dell’ultima...

Iran, Trump: "Il blocco dello Stretto di Hormuz sarà 'o tutti o nessuno' "Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran non può decidere chi attraversa lo Stretto di Hormuz, affermando che tutte le navi devono...

Temi più discussi: Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Iran, Trump punta sugli Accordi di Abramo; Hormuz, l’Iran si allarga. Trump: Niente pedaggi, ci prenderemo l’uranio; Trump parla con Netanyahu e avverte l'Iran: 'Il tempo stringe'.

MEDIO ORIENTE | Trump: L'Iran tratta allo stremo, non siamo ancora soddisfatti. Non può avere l'arma nucleare. Abbiamo grande sostegno da altri Paesi #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com

La guerra di Trump con l'Iran ha ucciso lo 'scenario perfetto' per l'economia statunitense, mentre JP Morgan avverte di un possibile 'shock di crescita negativa' reddit

Trump: L'Iran tratta allo stremo, ma non siamo ancora soddisfatti. Nessuno controllerà Hormuz, sarà aperto a tuttiLe trattative con l'Iran stanno procedendo bene. Il presidente ha chiarito le sue linee rosse. Lo ha detto la Casa Bianca dopo aver smentito seccamente le indiscrezioni sul memorandum of understanding ... leggo.it

Trump, Iran tratta allo stremo, non siamo ancora soddisfattiL'Iran vuole fare un accordo: sta negoziando allo stremo. Noi non siamo ancora soddisfatti. O lo saremo o dovremo finire il lavoro. (ANSA) ... ansa.it