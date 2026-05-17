Erasmus+ Lavinia Monti | Non è solo studio all’estero ma un’esperienza che cambia il modo di guardare la vita

L’esperienza Erasmus rappresenta molto più di un semplice periodo di studio all’estero. Durante il soggiorno, gli studenti sono coinvolti in attività accademiche presso università partner e vivono un’esperienza di confronto culturale che si estende ben oltre l’ambito accademico. Questo percorso permette di sviluppare nuove competenze, instaurare relazioni con persone di diverse nazionalità e modificare il proprio modo di interpretare la realtà quotidiana. La possibilità di confrontarsi con ambienti diversi favorisce un cambiamento personale che si riverbera anche nella visione della vita.

L’esperienza Erasmus non rappresenta soltanto un periodo di studio fuori dal proprio Paese, ma un percorso capace di trasformare competenze, relazioni e approccio alla realtà. È quanto ha sottolineato Lavinia Monti durante la presentazione del Report Erasmus+ 2025, intervenendo sul valore umano e professionale della mobilità internazionale per i giovani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Erasmus+, E' unesperienza che cambia il modo di guardare la vita

Sullo stesso argomento

Erasmus+ 2025: oltre 40mila partenze dall’Italia (+12%), il 95% degli universitari promuove l’esperienza all’esteroIl programma europeo di mobilità accademica registra numeri in forte ascesa e un altissimo gradimento complessivo.

Leggi anche: "In missione in Uganda, un’esperienza che cambia la vita"

Il romanzo di Lavinia Monti che ci racconta con ironia la generazione ErasmusParte Aspettando Bright, la serie di eventi organizzati dalla Scuola IMT in vista di Bright-Night, la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori che si terrà venerdi 29 settembre. Il primo ... lanazione.it

Lavinia Monti e il libro che racconta l’Erasmus: Giovani, partite. L’Europa è ancora una grande chanceRIPRESA E RESILIENZA - Sembra un rompicapo, ma per mettere i puntini sulle i: Monti è responsabile del Pnr, cioè del Programma nazionale delle riforme, che a sua volta è parte del Def (il Documento ... oggi.it