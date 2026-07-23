Pievani Lundini e Carmen Consoli animeranno le serate dell’ottava edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’edizione 2026 del Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze sono stati annunciati gli ospiti delle serate culturali. Tra i partecipanti ci saranno il biologo e divulgatore scientifico, il conduttore televisivo e l’artista musicale. La manifestazione si svolgerà con un focus sul tema “EUconomia”. L’evento si svolgerà nel corso di alcune serate, coinvolgendo pubblico e relatori in dibattiti e approfondimenti. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città.

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Annunciati gli ospiti delle serate culturali per l’edizione 2026 del Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze, quest’anno incentrata sul tema “EUconomia. L’economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce”. Il filosofo della scienza Telmo Pievani e i due celebri artisti, Carmen Consoli e Velerio Lundini (con i Vazza Nikki) porteranno sul palco del Salone dei Cinquecento riflessioni e storie su come essere sostenibili e solidali anche all’interno del mondo dell’arte e della scienza. Il festival giunto all’ottava edizione. Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, giunto alla sua ottava edizione, si conferma non solo come un grande laboratorio di pensiero economico e sociale, ma anche come uno spazio in cui l’arte, la scienza e la musica si uniscono per dare voce al cambiamento profondo e collettivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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