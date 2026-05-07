Durante l’ottava edizione del festival pugliese, sono stati presenti diversi artisti che hanno portato sul palco musica, parole e immagini. Il festival, ideato da un cantautore locale, si svolge tra le spiagge e i luoghi più suggestivi della regione. La manifestazione coinvolge artisti di vari generi e provenienze, creando un’atmosfera di condivisione tra pubblico e performer. La combinazione di mare, musica e parole caratterizza l’evento ogni anno, attirando numerosi visitatori.

(askanews) – Ci sono il mare, la musica, le parole, la Puglia e la magia che si crea mescolando questi elementi. Torna per l’ottava edizione Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto da Renzo Rubino. Anche quest’anno il cantautore di Martina Franca ha ideato un percorso speciale e lo ha presentato a Milano, in Gondola sui Navigli. Porto Rubino pensa, musica non solo da ascoltare, ma da vivere, da sentire, Quella di Carmen Consoli, di Angelica Bove e di Erika Mou, con Concita de Gregorio, che andrà al di là della canzone, in un luogo magnifico che è Taranto, il 14 luglio per Porto Rubino pensa, poi ci spostiamo a Savelletri, al Parco...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gli artisti dell'ottava edizione del festival pugliese ideato da Renzo Rubino

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