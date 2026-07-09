L’ottava edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile si terrà a Firenze dall’1 al 4 ottobre 2026. Sono stati annunciati i primi ospiti internazionali, tra cui figure note come Aghion, Ebadi e De Neve. La manifestazione si svolgerà con un focus sul tema “EUconomia”. La partecipazione di questi relatori è stata comunicata in vista dell’evento, che vedrà anche interventi di altri esperti e personalità del settore.

Annunciati i primi ospiti internazionali per l'edizione 2026 del Festival Nazionale dell'Economia Civile (FNEC26), che si terrà a Firenze dall'1 al 4 ottobre 2026 a Firenze e che quest'anno si svilupperà attorno al tema "EUconomia. L'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce". L'evento, giunto alla sua ottava edizione, continua ad essere un grande laboratorio di pensiero per dare voce a quell'economia sociale, civile e circolare che spesso opera in silenzio ma che è capace di generare un cambiamento profondo e duraturo. Attraverso una narrazione che unisce i valori europei di inclusione e sostenibilità alla centralità delle persone, il Festival accoglierà grandi protagonisti internazionali per riflettere su come trasformare l'economia in un motore di benessere collettivo, democrazia e giustizia sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aghion, Ebadi, De Neve tra gli ospiti annunciati per l'ottava edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile

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