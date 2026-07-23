Il segretario dem di Urbino ha commentato le dichiarazioni di un consigliere regionale della Lega, che aveva criticato la Festa dell’Unità nazionale delle aree interne. La replica si è concentrata sulla percezione che Pierini abbia perso un’occasione per affrontare i problemi reali del territorio. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle posizioni o sui contenuti specifici delle critiche o delle risposte.

Pierini ha perso un’occasione per dedicarsi ai reali problemi del territorio. Il segretario dem urbinate Lorenzo Ugolini replica al consigliere regionale della Lega Nicolò Pierini che ieri su queste pagine criticava la Festa dell’Unità nazionale delle aree interne. "La Festa – dice Ugolini – sarà un appuntamento plurale, aperto a tutti, che unisce buona politica, momenti di confronto, convivialità e una tradizione radicata nelle comunità. Lo invitiamo a venirci a trovare: scoprirà un clima accogliente, una comunità di volontari che credono nei propri valori e si impegnano tra la gente e per la gente e una nuova generazione che fa politica con la volontà di portare un contributo concreto al territorio, a prescindere dal colore delle bandiere che troverà esposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pierini venga alla nostra festa. Scoprirà chi crede nei valori"

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