Integrazione a scuola Valditara | È fondamentale insegnare i valori della nostra civiltà Chi viene da lontano deve imparare la nostra storia

Nelle zone con maggiori difficoltà sociali, le autorità scolastiche hanno avviato programmi che prevedono attività extrascolastiche e sorveglianza rafforzata per mantenere gli studenti in aula. La strategia mira a ridurre la dispersione scolastica e a prevenire l’adesione a gruppi giovanili problematici. Le iniziative coinvolgono insegnanti e operatori sociali, con l’obiettivo di offrire alternative concrete ai ragazzi.

La gestione delle tensioni sociali parte dai banchi. Nelle aree più complesse del Paese, il contrasto alla dispersione e alle gang giovanili richiede interventi pratici, capaci di trattenere i ragazzi negli istituti ben oltre il normale orario di lezione. Il Ministero dell’Istruzione sta spingendo sull’utilizzo dei fondi di Agenda Nord e Agenda Sud per ampliare l’offerta formativa pomeridiana, finanziando attività sportive, teatrali e musicali. Giuseppe Valditara ha fatto il punto su queste misure durante un’intervista con il Quotidiano Nazionale. “Tenere i ragazzi a scuola e non lasciarli sulla strada è molto importante” ha spiegato, analizzando il ruolo delle scuole nei quartieri a forte rischio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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