Alla ‘Festa della legalità’ onorificenze ai cittadini che si sono contraddistinti per i valori di civiltà

Un uomo è stato colpito al volto durante un evento pubblico, cadendo in coma. Dopo settimane di cure, si è risvegliato e ha ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato, firmata dai datori di lavoro che lo hanno sostenuto durante la riabilitazione. La cerimonia si è svolta alla ‘Festa della legalità’, con riconoscimenti a cittadini che si sono distinti per valori civili.

Un pugno al volto, poi il buio del coma. Infine il risveglio e la gioia di un contratto a tempo indeterminato firmato dai datori di lavoro che gli sono rimasti accanto durante tutto il difficile percorso di riabilitazione. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySono Cristiano e Romina. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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