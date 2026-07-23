Tre cani sono stati trovati in pessime condizioni in un centro del Villafranchese. Due femmine di Tibetan Mastiff, di 3 e 6 anni, e una Bouledogue Francese di 4 anni sono state trovate con segni di violenza, malnutrite, sporche e senza cure sanitarie. Sono state trovate dai carabinieri della Forestale nel cortile di un esercizio commerciale, dopo una segnalazione.

Tre cani picchiati, malnutriti, sporchi e privi di cure sanitarie. Due femmine di Tibetan Mastiff, Rosa di 3 anni e Xiahoei di 6 anni, e una Bouledogue Francese di nome Lulù, 4 anni, sono stati trovati in pessime condizioni dai carabinieri della Forestale in un centro del Villafranchese nel cortile di un esercizio commerciale. L’operazione dei militari è nata su richiesta della Lav, la Lega anti vivisezione, tramite una segnalazione arrivata allo sportello contro i maltrattamenti di animali. Su disposizione della Procura, i tre cani sono stati sequestrati dai militari dell’Arma e sono stati affidati alla Lav di Verona. Una situazione mai riscontrata prima dicono i volontari: «La brutalità delle condizioni rilevate e dei trattamenti inflitti alle due Tibetan Mastiff ha colpito profondamente anche gli operatori intervenuti». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Picchiati, tenuti tra i rifiuti e denutriti: a Verona tre cani salvati grazie a una segnalazione

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