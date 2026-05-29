Gattini abbandonati in uno scatolone | salvati grazie a una segnalazione

A Nocera Superiore, vicino alla stazione, sono stati trovati gattini abbandonati in uno scatolone. La scoperta è avvenuta grazie a una segnalazione di una cittadina. I piccoli sono stati recuperati e affidati alle cure di un rifugio. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili dell’abbandono. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dei gattini al momento.

Gattini abbandonati in uno scatolone, a Nocera Superiore, nei pressi della stazione. Vengono salvati grazie alla segnalazione di una cittadina. Questo è quanto scoperto giorni fa, nella città dell'Agro nocerino.La denuncia“Quale cervello può arrivare - scrive la ragazza che ha trovato i cuccioli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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STRAURGENTISSIMO ALMENO UNO STALLO GRATUITO POVERE CREATURE ABBANDONATI NELL’ APPARTAMENTO LA DELINQUENTE È STATA SFRATTATA QUINDI A PENSATO BENE DI LASCIARCI I GATTI VI SUPPLICO ABBIATE PIETÀ CHI PU x.com

Qualsiasi consiglio per qualcuno che intende salvare un gattino dalla strada e adottarlo? reddit

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