Allevamento abusivo di cani nel Varesotto salvati 40 cuccioli | trovati denutriti tra feci e rifiuti

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Varesotto, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione contro un allevamento di cani senza autorizzazioni. Durante un sopralluogo a Brusimpiano, sono stati trovati 40 cuccioli in condizioni di evidente malnutrizione, tra feci e rifiuti. L’intervento ha portato al salvataggio degli animali e alla denuncia dei responsabili per maltrattamenti e gestione irregolare.

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La guardia di finanza di Varese ha scoperto un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano: sono stati salvati 40 cuccioli trovati denutriti tra feci e rifiuti. Due donne sono state denunciate per maltrattamento e abbandono di animali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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