Nel Varesotto, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione contro un allevamento di cani senza autorizzazioni. Durante un sopralluogo a Brusimpiano, sono stati trovati 40 cuccioli in condizioni di evidente malnutrizione, tra feci e rifiuti. L’intervento ha portato al salvataggio degli animali e alla denuncia dei responsabili per maltrattamenti e gestione irregolare.

La guardia di finanza di Varese ha scoperto un allevamento abusivo di cani a Brusimpiano: sono stati salvati 40 cuccioli trovati denutriti tra feci e rifiuti. Due donne sono state denunciate per maltrattamento e abbandono di animali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Guardia di Finanza scopre un allevamento abusivo a Brusimpiano (Varese): 40 cani Yorkshire e Maltese denutriti tra escrementi e rifiuti, 10 cuccioli ammassati in una sola gabbia senza microchip né vaccini. Venduti online come esemplari di razza. Le due x.com

Pronto 911? Il mio umano insiste che i barboncini sono cani d'acqua?? Sono trattenuto contro la mia volontà e minacciato con il burro di arachidi :( reddit

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