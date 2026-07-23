Piazza Affari chiude in perdita, con un calo superiore a quello delle altre borse europee. La discesa è provocata dall’abbassamento di valore di STM e dalle vendite sui settori del lusso e della tecnologia. L’incertezza sulle prossime mosse della BCE e l’escalation geopolitica alimentano il nervosismo sui mercati. La borsa italiana si posiziona così come la peggiore tra le principali piazze finanziarie del continente.

L'escalation geopolitica e l'attesa delle mosse della BCE mettono sotto pressione i mercati europei. Piazza Affari perde più di tutti, frenata anche dal crollo di STM e dalle vendite su lusso e tecnologici Piazza Affari è oggi la maglia nera tra le principali Borse europee.Il FTSE MIB cede l’1,6%e scende a 51.877 punti, risultando il listino con la performance peggiore della giornata. Perdite più contenute per le altre piazze del continente:Parigi lascia sul terreno l’1%, Madrid e Francoforte lo 0,6%, mentre Londra limita i ribassi allo 0,2%. A pesare sui mercati europei è soprattuttoil clima di forte incertezza internazionale.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Piazza Affari maglia nera tra le Borse europee: ecco cosa sta succedendo ai mercati

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