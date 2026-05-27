Sono in corso nuovi contatti tra le parti per un possibile ritorno di Allegri alla guida di una squadra di Serie A. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ci sono incontri in corso tra l’allenatore e i rappresentanti del club. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale accordo. Allegri ha già manifestato la volontà di riprendere l’attività, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

Sono passati soltanto due giorni da quando Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan, ma il tecnico toscano sarebbe già pronto a tornare in pista. La comunicazione del suo esonero è arrivata lunedì 25 maggio intorno alle 18:15, insieme a quelli di Igli Tare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Una decisione presa da Gerry Cardinale in persona, che non ha gradito il tracollo del girone di ritorno e la mancata qualificazione in Champions. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, la dirigenza del Napoli avrebbe avuto nuovi contatti con Allegri. Tra le parti è già stata raggiunta una bozza d'intesa basata su un contratto biennale, valido fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri riparte dal Napoli? Di Marzio: “Nuovi contatti tra le parti”, ecco cosa sta succedendo

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