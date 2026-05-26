La grande fuga dei banchi dai mercati storici | cosa sta succedendo a Firenze

I mercati ambulanti di Firenze stanno assistendo a una costante diminuzione di banchi presenti. Ogni giorno, in diverse località della città e dei comuni vicini, i venditori allestiscono i loro stand, ma il numero di operatori che partecipano si riduce nel tempo. La routine quotidiana dei mercati, composta da arrivi di furgoni e montaggio di bancarelle, continua senza variazioni, anche se il numero complessivo di bancarelle diminuisce.

C'è una routine nella vita fiorentina che si ripete ormai da anni, quella dei mercati ambulanti. Ogni giorno della settimana, ogni mattina, da Firenze ai comuni limitrofi, i furgoni arrivano uno dopo l’altro, i banchi vengono montati con gesti ripetuti, quasi automatici. Eppure, in tutta questa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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