Alle 21.30 nel Casale Giannella dell’Oasi Wwf si terrà un concerto del pianista Alessandro Marano, parte della rassegna Orbetello Piano Festival. L’evento si svolge in un’area protetta e sarà aperto al pubblico.

I concerti dell’Orbetello Piano Festival arrivano nel Casale Giannella – Oasi Wwf che oggi alle 21.30 diventerà ’teatro’ per l’esibizione del pianista Alessandro Marano (nella foto). Il talentuoso artista cosentino eseguirà un programma che unisce virtuosismo e intensità espressiva e che spazierà da partiture di Chopin e Liszt, fino ai celeberrimi ’Quadri di un’esposizione’ di Mussorgsky. Alessandro Marano, si forma al Conservatorio ’Giacomantonio’ di Cosenza. Parallelamente frequenta i corsi Internazionali di alto perfezionamento pianistico nella ’Foundation Paul Hindemith’ di Blonay, in Svizzera. Ha ottenuto premi, menzioni speciali, borse di studio e riconoscimenti in più di cinquanta concorsi pianistici nazionali ed internazionali; svolge un’intensa attività concertistica suonando in veste di solista in tutta Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Piano Festival’ con Marano nell’Oasi Wwf

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