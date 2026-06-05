Campolattaro all’Oasi WWF arrivano Le erbe ribelli
A Campolattaro, presso l’Oasi WWF, si sono svolte una passeggiata nella natura e un apericena con sapori selvatici per festeggiare i 60 anni del WWF Italia. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra le piante e i paesaggi dell’area protetta, seguito da un momento conviviale. La manifestazione ha avuto luogo nel Sannio e ha visto la partecipazione di persone interessate alle iniziative ambientali dell’associazione.
Prosegue nel Sannio l’appuntamento con la natura. Sabato 6 giugno 2026, a partire dalle ore 16:30, l’Oasi WWF Lago di Campolattaro ospiterà l’evento “Le erbe ribelli”, un’occasione per immergersi nella bellezza selvaggia di una delle aree protette più significative della regione. L’iniziativa segue la “Primavera delle Oasi”, la manifestazione nazionale che quest’anno celebra i 60 anni del WWF Italia con lo slogan “Liberati in Natura!”. Il cuore dell’evento sarà una passeggiata pomeridiana lungo i sentieri dell’Oasi, guidata dall’esperta Roberta Leuzzi. I partecipanti andranno alla ricerca delle cosiddette “erbe ribelli”, le piante spontanee che crescono rigogliose nel territorio dell’Oasi, imparando a riconoscerle e a comprenderne il valore ecologico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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