Campolattaro all’Oasi WWF arrivano Le erbe ribelli

Notizia in breve

A Campolattaro, presso l’Oasi WWF, si sono svolte una passeggiata nella natura e un apericena con sapori selvatici per festeggiare i 60 anni del WWF Italia. L’evento ha coinvolto i partecipanti in un percorso tra le piante e i paesaggi dell’area protetta, seguito da un momento conviviale. La manifestazione ha avuto luogo nel Sannio e ha visto la partecipazione di persone interessate alle iniziative ambientali dell’associazione.