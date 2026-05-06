Festa della mamma Wwf organizza due visite guidate all' Oasi di Val di Rosee all' Oasi di Focognano

In occasione della Festa della mamma, il Wwf ha organizzato due visite guidate nelle Oasi di Val di Rose e di Focognano. La prima iniziativa si svolgerà alle 9:30 presso l’Oasi Val di Rose, situata all’incrocio tra Viale Carlo Alberto Funaioli e Via Bruno Rossi, vicino al Polo Scientifico Universitario di Sesto Fioretino. La seconda visita si terrà nell’Oasi di Focognano, senza orario ancora comunicato.

Due bellissime Oasi da visitare: si inizia alle ore 9:30 con una passeggiata guidata presso l’Oasi Val di Rose, Viale Carlo Alberto Funaioli all’incrocio di Via Bruno Rossi, presso Polo Scientifico Universitario di Sesto Fioretino (FI).Quindi ci trasferiremo all’Oasi Stagni di Focognano, Viale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Visite guidate all'Oasi WWF Cave di NoaleDomenica 10 maggio 2026 torna l’appuntamento gratuito con le visite guidate all’Oasi WWF Cave di Noale (VE), un’occasione per scoprire uno degli... Leggi anche: Laboratorio di acquerello all’Oasi Wwf di Focognano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Primo Maggio all'Oasi WWF di Castel Romano; Cosa fare gratis a Roma 9-10 maggio 2026: le mostre per la Festa della Mamma; Fondazione Mondadori. Da mercoledì 6 maggio la mostra Fulco Pratesi. Artista della natura; L’Oasi del Wwf festeggia i primi 35 anni di attività. Festa della Mamma 2026: dove sboccia la solidarietà nella provincia di RavennaPiù di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la Festa della Mamma. L’Istituto Oncologico Romagnolo s ... ravennawebtv.it Pubblicità: Crai celebra la Festa della Mamma con uno spot. Protagonisti i figli delle collaboratrici dei negoziCrai, storica insegna della distribuzione moderna, torna on air e lo fa in occasione della Festa della Mamma, celebrando in uno spot tutte le mamme attraverso uno sguardo inedito, intimo e autentico: ... engage.it TORTA CUORE PER LA FESTA DELLA MAMMA: SOFFICE E SCENOGRAFICA INGREDIENTI 3 uova intere 240 g di farina 00 170 g di zucchero semolato 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 70 ml di olio di semi 50 ml di acqua tiepida 125 ml di - facebook.com facebook Buona Festa della @poliziadistato x.com