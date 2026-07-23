Una stanza al buio, il film che parte, la luce che respira con le immagini: non è fantascienza, è quel piccolo rito domestico che ci fa dire “ok, adesso sono dentro la storia”. E forse, a breve, sarà ancora più semplice. Hanno iniziato a circolare indiscrezioni: all’IFA 2026 di Berlino, tra poche settimane, Philips Hue potrebbe svelare qualcosa di nuovo. L’evento è da anni il palcoscenico dove l’elettronica di consumo fa il punto, e l’aria che si respira nei padiglioni tedeschi è sempre la stessa: curiosità pratica, mani sui prodotti, domande dirette. In questo contesto, l’ecosistema Hue — che molti di noi usano da anni per accendere, spegnere, cambiare colore — sembra pronto a un passo ulteriore. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Philips Hue Introduce Telecamere per Sincronizzare Luci e TV: Presentazione Prevista a IFA 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Meloni non va al vertice Ue in Montenegro: il forfait dopo la partecipazione (non prevista) alla presentazione di un francobollo a Reggio Calabria

Stazione di Monza, la voce dell’assessore: “I presidi fissi? Superati. Meglio luci e telecamere”L’assessore ha dichiarato che i presidi fissi alla stazione di Monza sono stati superati e che ora è preferibile installare luci e telecamere.

Trapelano informazioni sulla telecamera Philips Hue come alternativa al costoso dispositivo di sincronizzazione HDMIPhilips Hue è in procinto di aggiungere a breve una videocamera alla propria gamma di prodotti per l’home theater, consentendo agli utenti di sincronizzare le luci Philips Hue e le Lightstrips con gio ... notebookcheck.it

IFA 2023, le novità in arrivo da Philips Hue tra telecamere, lampade e sensori di contattoIFA 2023 è alle porte. La manifestazione prenderà il via il prossimo 1 settembre, con tanti protagonisti della scena tecnologica pronta a lanciare le novità in diversi settori tecnologici. Tra questi ... macitynet.it