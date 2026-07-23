Philips Hue Introduce Telecamere per Sincronizzare Luci e TV | Presentazione Prevista a IFA 2026
Philips Hue annuncia il lancio di telecamere in grado di sincronizzare luci e TV, con una presentazione prevista all’IFA 2026. Questa novità permetterà di far interagire le luci intelligenti con le immagini sullo schermo, creando un effetto immersivo durante la visione di film. La funzione mira a rendere più coinvolgenti le serate davanti alla televisione, con le luci che si adattano alle scene. La presentazione ufficiale è programmata tra circa due anni.
Una stanza al buio, il film che parte, la luce che respira con le immagini: non è fantascienza, è quel piccolo rito domestico che ci fa dire “ok, adesso sono dentro la storia”. E forse, a breve, sarà ancora più semplice. Hanno iniziato a circolare indiscrezioni: all’IFA 2026 di Berlino, tra poche settimane, Philips Hue potrebbe svelare qualcosa di nuovo. L’evento è da anni il palcoscenico dove l’elettronica di consumo fa il punto, e l’aria che si respira nei padiglioni tedeschi è sempre la stessa: curiosità pratica, mani sui prodotti, domande dirette. In questo contesto, l’ecosistema Hue — che molti di noi usano da anni per accendere, spegnere, cambiare colore — sembra pronto a un passo ulteriore. 🔗 Leggi su Temporeale.info
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