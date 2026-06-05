Giorgia Meloni non parteciperà al vertice dell'Unione Europea in Montenegro. La decisione è stata presa a causa della durata prolungata della cerimonia celebrativa del 212° anniversario di fondazione dei carabinieri, tenutasi a Reggio Calabria. La partecipazione alla festa, che includeva anche la presentazione di un francobollo, ha impedito alla premier di essere presente all'incontro internazionale.

Giorgia Meloni a Reggio Calabria per la festa dei carabinieri non sarà al vertice Ue a Montenegro. A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri non potrà più partecipare al Vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro. Il Presidente Meloni - a quanto si apprende - ha informato personalmente il Presidente montenegrino Milatovic e il Presidente del Consiglio europeo Costa esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione, la cui conclusione è prevista per le 15.30. La visita a Reggio Calabria si sarebbe dilungata per la partecipazione di Meloni all'annullo filatelico di un francobollo celebrativo dell'anniversario presso la Prefettura della città. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni non va al vertice Ue in Montenegro: il forfait dopo la partecipazione (non prevista) alla presentazione di un francobollo a Reggio Calabria

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