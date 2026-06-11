L’assessore ha dichiarato che i presidi fissi alla stazione di Monza sono stati superati e che ora è preferibile installare luci e telecamere. La stazione registra attualmente 44 episodi di qualche tipo di problema, secondo i dati disponibili.

Monza – “Monza, Stazione di Monza ” ha sempre recitato la voce all’altoparlante. Una stazione in cui si registrano 44.000 passeggeri in transito ogni giorno, l’88% costituito da viaggiatori pendolari, sui 380 treni che transitano di qui ogni giorno. E oltre 630 corse dei bus. Ma fra spaccio e microcriminalità, la situazione non è semplice. I dati dell’ultimo report della polizia locale parlano di 540 interventi effettuati nel 2025. E di un presidio fisso 3 ore al giorno, 6 giorni su 7. Gli interventi hanno riguardato soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti (73), uno per furto, tre per minacce, tre per porto abusivo di armi. Nei primi mesi del 2026 sono 185 gli interventi eseguiti, di cui 24 sempre per spaccio, un furto e cinque ordini di allontanamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Stazione di Monza, la voce dell’assessore: “I presidi fissi? Superati. Meglio luci e telecamere”

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