Gli Houthi hanno dichiarato di aver colpito due petroliere saudite nel mar Rosso. Si tratta dei primi attacchi dal 20 luglio, quando il gruppo yemenita aveva annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita. La notizia arriva dopo un periodo di tensione crescente tra le parti coinvolte nel conflitto. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle eventuali conseguenze dell’attacco o sui danni alle petroliere colpite.

Il gruppo armato yemenita degli Houthi ha detto di aver attaccato due petroliere saudite nel mar Rosso: sono i primi attacchi del gruppo da quando il 20 luglio aveva annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita. Il gruppo ha detto di aver colpito le petroliere Encelia e Layla con missili e droni: la Saudi Press Agency, l’agenzia di stampa ufficiale dell’Arabia Saudita, ha confermato che la Encelia è stata colpita (senza specificare da chi), che a bordo si è sviluppato un incendio e che tutti i membri dell’equipaggio sono salvi. Gli Houthi, che governano parte dello Yemen, avevano annunciato che avrebbero bloccato tutte le navi dell’Arabia Saudita che passano per lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il mar Rosso con l’oceano Indiano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Houthi hanno detto di aver colpito due petroliere saudite nel mar Rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stand -off per la Lincoln spostata a circa 1000 km dalle coste dell'Iran, Trump nel marasma completo

Notizie e thread social correlati

Attaccate dagli Houthi due petroliere saudite che hanno violato il blocco navaleUna petroliera saudita nel Mar Rosso è stata colpita da un ordigno, causando un incendio.

Trump avverte l’Iran: «Bombarderemo le montagne di Natanz». Minacce Houthi, due petroliere lasciano il Mar Rosso – La direttaGli Stati Uniti hanno effettuato nuovi bombardamenti contro obiettivi in Iran, secondo quanto comunicato dal Centcom, in risposta agli attacchi alle...

Temi più discussi: Gli Houthi hanno annunciato un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita, minacciando di bloccare le sue rotte commerciali; Yemen, il governo attacca l'aeroporto di Sana'a in scontro con Houthi; I mediatori a Usa e Iran: tregua. Ma gli Houthi minacciano Suez; Media, l'Iran ha chiesto agli Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso.

Attaccate dagli Houthi due petroliere saudite che hanno violato il blocco navale x.com

Gli Houthi rialzano la testa, scommettono sull'Iran sfidando RiadGli Houthi yemeniti scommettono che oggi, a differenza degli ultimi due anni e mezzo, sfidare l'Arabia Saudita convenga più che tacere. E con l'embargo marittimo dichiarato contro Riad aprono un nuovo ... ansa.it

Gli Houthi hanno annunciato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, minacciando di bloccare le sue rotte commercialiIl gruppo armato yemenita degli Houthi ha detto di aver imposto un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita, in risposta a un attacco compiuto il 13 luglio contro l’aeroporto della capitale yemenita ... ilpost.it

Opinioni sui Prezzi del Petrolio Giornalieri - 19 Luglio 2026 Tutti gli Altri Post sui Prezzi del Petrolio Saranno Rimossi reddit