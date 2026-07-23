Petrolio il Brent supera i 100 dollari | prima volta da maggio | L' effetto degli attacchi contro le petroliere saudite

Da ilmessaggero.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo del petrolio Brent supera i 100 dollari al barile, livello che non si vedeva da maggio. La quotazione si è alzata in risposta agli attacchi contro le petroliere saudite e alle minacce nella regione del Medio Oriente. I mercati petroliferi reagiscono alle tensioni, che hanno portato a un aumento dei prezzi. La soglia di 100 dollari rappresenta il primo superamento da diversi mesi.

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Il Brent corre e supera i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente, che stanno spingendo al rialzo le quotazioni petrolifere. A sostenere i prezzi sono state le nuove tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo gli attacchi contro petroliere nelle acque vicine all'Arabia Saudita e le minacce di ulteriori azioni militari tra Stati Uniti e Iran. Una petroliera e stata colpita e ha preso fuoco al largo di Al Shuqaiq, episodio rivendicato dai ribelli Houthi dello Yemen, che hanno dichiarato di aver attaccato due navi saudite con droni e missili. La crisi si e aggravata dopo gli avvertimenti di Washington contro Teheran e la risposta iraniana, che ha minacciato ritorsioni su infrastrutture energetiche e asset statunitensi nella regione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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