Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto i 97,2 dollari, con un aumento del 6,7%, a seguito delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Le borse europee sono calate, con Milano in perdita dello 0,85%. Nel frattempo, il gas naturale ha registrato un rialzo del 6,3%. La recente interruzione dello scambio diplomatico ha riacceso le preoccupazioni riguardo a un possibile peggioramento della stabilità nella regione.

La nuova interruzione dello scambio diplomatico ha riacceso le preoccupazioni degli operatori su un ulteriore deterioramento della stabilita regionale, soprattutto alla luce dei nuovi episodi di tensione militare tra forze statunitensi e iraniane nell'area dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico globale di petrolio. Sul piano politico, il presidente Donald Trump ha cercato di rassicurare i mercati, affermando che i colloqui con Teheran «andranno a buon fine», nonostante il nuovo irrigidimento delle posizioni tra le parti. Corre il petrolio Accelerano i prezzi del petrolio, con il Brent in rialzo del 6,7% fino a 97,2 dollari al barile e il Wti in aumento di circa l'8% a 94,2 dollari, in un contesto dominato dal peggioramento del quadro geopolitico in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Tensioni Usa-Iran, sale il prezzo del petrolio: Brent a 97,2 dollari (+6,7%). Le borse Ue scivolano in rosso (Milano -0,85%) e gas in forte rialzo (+6,3%)

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