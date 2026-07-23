Petroliera della flotta ombra russa intercettata da una nave da guerra della Marina italiana al largo della Sicilia l' abbordaggio dei militari

Notizia in breve

Lunedì 20 luglio, una nave della Marina italiana ha intercettato e abbordato una petroliera russa al largo della Sicilia. La nave pattugliatore ITS Thaon di Revel, con l’ausilio di un elicottero NH90, ha fermato la nave sospettata di far parte di una flotta ombra. L'operazione si è svolta a sud-est dell’isola, senza che siano stati riferiti danni o incidenti. La petroliera è stata sottoposta a controlli, ma non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze.