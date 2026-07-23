Petroliera della flotta ombra russa intercettata da una nave da guerra della Marina italiana al largo della Sicilia l' abbordaggio dei militari
Lunedì 20 luglio, una nave della Marina italiana ha intercettato e abbordato una petroliera russa al largo della Sicilia. La nave pattugliatore ITS Thaon di Revel, con l’ausilio di un elicottero NH90, ha fermato la nave sospettata di far parte di una flotta ombra. L'operazione si è svolta a sud-est dell’isola, senza che siano stati riferiti danni o incidenti. La petroliera è stata sottoposta a controlli, ma non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali conseguenze.
Tensione al largo della Sicilia. Lunedì 20 luglio, la nave pattugliatore polivalente della Marina Militare Italiana ITS Thaon di Revel, supportata dall'elicottero NH90, ha effettuato l'abbordaggio della petroliera MV South Star mentre la nave navigava a sud-est della Sicilia. L'ispezione, condotta nell'ambito dell'Operazione Eunavfor Med Irini, aveva lo scopo di verificare la bandiera della nave, a seguito del sospetto che operasse sotto falso registro, pratica spesso associata alla flotta ombra russa. L'operazione sottolinea l'approccio sempre più attivo dell'Unione europea nell'applicazione delle sanzioni in mare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sospetta nave della flotta ombra russa fermata al largo della Sicilia dalla Marina italiana
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