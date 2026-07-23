Il 20 luglio, la nave militare italiana ITS Thaon di Revel ha intercettato e abbordato la petroliera MV South Star a sud-est della Sicilia. L'operazione è stata supportata dall'elicottero NH90 imbarcato.

Il 20 luglio, la nave pattugliatore polivalente della Marina Militare Italiana ITS Thaon di Revel supportata dall'elicottero NH90 imbarcato, ha effettuato l'abbordaggio della petroliera MV South Star mentre la nave navigava a sud-est della Sicilia. L'ispezione, condotta nell'ambito dell'Operazione Eunavfor Med Irini, aveva lo scopo di verificare la bandiera della nave, a seguito del sospetto che operasse sotto falso registro, pratica spesso associata alla flotta ombra russa. L'operazione sottolinea l'approccio sempre più attivo dell'Unione europea nell'applicazione delle sanzioni in mare. Al momento la petroliera si trova in porto a Tunisi e non è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nave da guerra della Marina italiana intercetta sospetta petroliera della flotta ombra russa al largo della Sicilia, l'abbordaggio dei militari

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