Nave della Marina italiana abborda una sospetta petroliera della flotta ombra russa al largo della Sicilia la missione nel Mediterraneo
Il 20 luglio, una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera sospetta a sud-est della Sicilia. La nave pattugliatore ITS Thaon di Revel, con l’elicottero NH90 a bordo, ha intercettato e fermato la MV South Star, sospettata di far parte di una flotta ombra russa. L’operazione si è svolta nel contesto di una missione nel Mediterraneo.
Il 20 luglio, la nave pattugliatore polivalente della Marina Militare Italiana ITS Thaon di Revel supportata dall'elicottero NH90 imbarcato, ha effettuato l'abbordaggio della petroliera MV South Star mentre la nave navigava a sud-est della Sicilia. L'ispezione, condotta nell'ambito dell'Operazione Eunavfor Med Irini, aveva lo scopo di verificare la bandiera della nave, a seguito del sospetto che operasse sotto falso registro, pratica spesso associata alla flotta ombra russa. L'operazione sottolinea l'approccio sempre più attivo dell'Unione europea nell'applicazione delle sanzioni in mare. Al momento la petroliera si trova in porto a Tunisi e non è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Sospetta petroliera della flotta ombra russa fermata al largo della Sicilia, l'intervento a bordo della Marina italianaIl 20 luglio, la Marina italiana ha fermato la petroliera MV South Star al largo della Sicilia.
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