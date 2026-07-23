nave della marina italiana abborda una sospetta petroliera della flotta ombra russa al largo della sicilia la missione nel mediterraneo

Notizia in breve

Il 20 luglio, una nave della Marina italiana ha abbordato una petroliera sospetta a sud-est della Sicilia. La nave pattugliatore ITS Thaon di Revel, con l’elicottero NH90 a bordo, ha intercettato e fermato la MV South Star, sospettata di far parte di una flotta ombra russa. L’operazione si è svolta nel contesto di una missione nel Mediterraneo.