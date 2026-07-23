Pesta la compagna davanti alla figlia di un anno | arrestato a Fiumicino

Un uomo di 27 anni è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino. Era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Massa. L’arresto segue un episodio in cui l’uomo avrebbe aggredito la compagna davanti alla figlia di un anno. La polizia ha rintracciato il soggetto e l’ha portato in carcere.

Fiumicino, 23 luglio 2026 – È stato rintracciato e arrestato all’aeroporto di Fiumicino un cittadino egiziano di 27 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Massa. L’uomo è accusato di lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione ai danni della compagna, una giovane cinese di 22 anni. Secondo quanto riportato da La Nazione, le presunte violenze sarebbero avvenute tra il 2023 e febbraio 2026, anche in presenza della figlia della coppia, una bambina di appena un anno. Le indagini, condotte dalla squadra anticrimine del Commissariato di Carrara, sono iniziate dopo un grave episodio avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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