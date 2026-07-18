Un uomo di 27 anni è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino dopo aver picchiato e violento la compagna davanti alla loro bambina di un anno. La polizia intervenuta ha fermato il soggetto mentre tentava di partire. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza privata. La donna ha riportato lesioni e ha chiamato le forze dell’ordine. La bambina è stata affidata ad altri familiari.

Un incubo di violenza, ricatti e abusi consumato tra le mura domestiche è finito nelle scorse ore all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove la polizia ha bloccato e arrestato un cittadino egiziano di 27 anni. Il giovane è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Massa, con le pesanti accuse di lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione ai danni della compagna, una ragazza cinese di 22 anni. I fatti sono accaduti nel tempo, dal 2023 fino al febbraio di quest’anno. L’indagine, condotta dalla squadra anticrimine del Commissariato di Carrara, è scattata a seguito di un violento pestaggio domestico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchia e violenta la compagna davanti alla figlia di un anno. Arrestato in aeroporto a Fiumicino

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VIOLENZE IN CASA: PICCHIAVA MOGLIE E FIGLIA, ARRESTATO DAI CARABINIERI | 23/05/2026

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