Un uomo è stato arrestato a Carrara con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È accusato di aver picchiato, violentato e ricattato la compagna, anche davanti alla figlia di un anno. Le accuse riguardano lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione.

Gli hanno notificato un un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i gravi reati di lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione ai danni della compagna. L'uomo - straniero - è stato fermato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino. L’indagine, condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Carrara, è nata dopo un intervento delle volanti e del personale sanitario del 118 a seguito di una violenta aggressione consumatasi tra le mura domestiche. La vittima, soccorsa e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso, ha riportato gravissime lesioni. Le violenze si sono consumate alla presenza della figlia minore della coppia, di appena un anno di età. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Abusi domestici a Carrara: picchia, violenta e ricatta la compagna davanti alla figlia di un anno. Arrestato

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