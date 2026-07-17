Abusi domestici a Carrara | picchia violenta e ricatta la compagna davanti alla figlia di un anno Arrestato

Da corrierefiorentino.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato a Carrara con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È accusato di aver picchiato, violentato e ricattato la compagna, anche davanti alla figlia di un anno. Le accuse riguardano lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione.

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Gli hanno notificato un un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i gravi reati di lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione ai danni della compagna. L'uomo - straniero - è stato fermato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino. L’indagine, condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Carrara, è nata dopo un intervento delle volanti e del personale sanitario del 118 a seguito di una violenta aggressione consumatasi tra le mura domestiche. La vittima, soccorsa e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso, ha riportato gravissime lesioni. Le violenze si sono consumate alla presenza della figlia minore della coppia, di appena un anno di età. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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