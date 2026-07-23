Un pescatore disperso al largo di Fregene è stato cercato per tutta la giornata di ieri con l'uso di elicotteri. Nel frattempo, un altro pescatore è stato soccorso in condizioni gravi durante una battuta di pesca vicino a Civitavecchia. Le operazioni di ricerca sono state condotte da squadre della Guardia costiera e unità di soccorso via mare. Un marittimo ferito è stato trasportato in ospedale dal personale del 118.

Un pescatore disperso in mare davanti a Fregene, cercato per tutta la giornata di ieri anche con gli elicotteri, e un altro gravemente ferito durante una battuta al largo di Civitavecchia. È il bilancio di una drammatica giornata in mare con la Capitaneria di porto impegnata su entrambi i fronti insieme con il 118. Il pescatore disperso era salpato nelle prima mattinata di ieri da Fiumicino, dove abita, ma poche ore più tardi è stata trovata la sua imbarcazione vuota. A quel punto è scattato l’allarme con una vasta battuta proseguita per tutto il giorno. Fra le ipotesi quella che l’uomo, di 60 anni, possa essere caduto in acqua per motivi ancora da chiarire, non si esclude un malore, mentre si trovava all’altezza di Focene mentre la barca ha continuato ad andare alla deriva. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Pescatore disperso al largo di Fregene, ricerche con l'elicottero e un marittimo salvato da 118 e Guardia costiera a Civitavecchia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pescatore subacqueo disperso al largo di Taranto, ritrovato dalla Guardia CostieraUn pescatore subacqueo disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto è stato ritrovato dalla Guardia Costiera.

Surfista alla deriva salvato dopo ore di ricerche dalla guardia costiera di OrtonaUn surfista alla deriva è stato salvato dopo ore di ricerche dalla guardia costiera di Ortona.

Temi più discussi: Pescatore subacqueo disperso al largo di Taranto, ritrovato dalla Guardia Costiera; Sub disperso al largo di Taranto, ritrovato in discrete condizioni dalla Guardia costiera; Taranto, ritrovato il sub disperso durante una battuta di pesca; Marina Militare e ASL Taranto insieme per la donazione di sangue: raccolte 21 sacche al Centro Elioterapico di San Vito.

Pescatore disperso in mare sul litorale di Fiumicino, in corso le ricerche(ANSA) - FIUMICINO, 23 LUG - Sono in corso, da alcune ore, le ricerche in mare di un pescatore, di circa 60 anni, presunto disperso in mare a largo di Focene, sul litorale di Fiumicino. L'allarme è sc ... msn.com

Fiumicino, uomo disperso in mare: ricerche senza sostaFiumicino, 23 luglio 2026 – La sua barca era al largo ma lui non era a bordo: sono in corso dalla tarda mattinata di oggi le ricerche di un uomo disperso in mare. Secondo quanto di apprende si tratter ... ilfaroonline.it