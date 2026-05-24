Surfista alla deriva salvato dopo ore di ricerche dalla guardia costiera di Ortona
Un surfista alla deriva è stato salvato dopo ore di ricerche dalla guardia costiera di Ortona. L’uomo era uscito in mare nella mattina con alcuni amici e, successivamente, si è trovato in difficoltà. La salvataggio è avvenuto sabato, dopo che le squadre di soccorso hanno localizzato e recuperato il surfista. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute o sulla durata complessiva del salvataggio.
La guardia costiera di Ortona nella giornata di sabato ha soccorso un windsurfer in difficoltà, uscito in mare nella mattinata con un gruppo di amici. L'intento era di trascorrere qualche ora tra le onde e rientrare all’ora di pranzo ma non vedendolo rientrare all’orario stabilito, gli amici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Surfing tourist drifts out to sea for 20 HOURS before rescue
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