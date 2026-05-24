Surfista alla deriva salvato dopo ore di ricerche dalla guardia costiera di Ortona

Notizia in breve

Un surfista alla deriva è stato salvato dopo ore di ricerche dalla guardia costiera di Ortona. L’uomo era uscito in mare nella mattina con alcuni amici e, successivamente, si è trovato in difficoltà. La salvataggio è avvenuto sabato, dopo che le squadre di soccorso hanno localizzato e recuperato il surfista. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni di salute o sulla durata complessiva del salvataggio.