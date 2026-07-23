Perugia tormenta un' altra donna nonostante i domiciliari e si ubriaca al bar | 42enne arrestata
Una donna di 42 anni a Perugia è stata arrestata e posta in custodia cautelare in carcere. Era già sottoposta a domiciliari e, nonostante ciò, ha molestato un’altra donna e si è ubriacata in un bar. La donna, nota alle forze dell’ordine, è accusata di atti persecutori, lesioni personali aggravate ed evasione. La misura restrittiva è stata disposta dopo che sono stati riscontrati comportamenti contrari alle restrizioni imposte.
È stata disposta la custodia cautelare in carcere per una donna di 42 anni a Perugia, già nota alle forze dell’ordine, accusata di atti persecutori, lesioni personali aggravate ed evasione. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia in seguito alla violazione degli arresti domiciliari, aggravando così la precedente misura cautelare. I fatti contestati Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da un’indagine condotta dal personale della Polizia di Stato di Perugia. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna, classe 1984, già sottoposta agli arresti domiciliari per atti persecutori e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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