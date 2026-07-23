Perugia tormenta un' altra donna nonostante i domiciliari e si ubriaca al bar | 42enne arrestata

Notizia in breve

Una donna di 42 anni a Perugia è stata arrestata e posta in custodia cautelare in carcere. Era già sottoposta a domiciliari e, nonostante ciò, ha molestato un’altra donna e si è ubriacata in un bar. La donna, nota alle forze dell’ordine, è accusata di atti persecutori, lesioni personali aggravate ed evasione. La misura restrittiva è stata disposta dopo che sono stati riscontrati comportamenti contrari alle restrizioni imposte.