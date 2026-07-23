Il personale ATA aspetta lo sblocco delle posizioni economiche e l’attivazione dell’assistenza sanitaria. Le organizzazioni richiedono tempi certi al Ministero per definire le nuove posizioni e garantire la tutela dei lavoratori.

Il personale ATA attende la definizione delle nuove posizioni economiche e l'avvio dell'assistenza sanitaria. Le organizzazioni chiedono tempi certi al Ministero per garantire la piena tutela dei lavoratori della scuola.Personale ATA: condiviso l'appello della CISL Scuola. Servono tempi certi per le posizioni economiche e per l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime piena condivisione della posizione assunta dalla CISL Scuola in merito ai ritardi che stanno interessando il completamento delle procedure relative alle nuove posizioni economiche del personale ATA e alla mancata operatività dell'assistenza sanitaria integrativa prevista per il personale della scuola. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Personale ATA: sblocco delle posizioni economiche e tutela della salute

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stipendi personale ATA, ad agosto gli arretrati del nuovo CCNL: arriveranno anche quelli delle posizioni economiche?Nel mese di agosto, il portale NoiPA ha annunciato l’applicazione degli aumenti salariali previsti dal nuovo CCNL per il personale ATA, in vigore dal...

“Sbloccate le posizioni economiche”, Pacifico (ANIEF): “Aumenti fino a 100 euro al mese per il 30% del personale ATA”. INTERVISTALe posizioni economiche del personale ATA sono state sbloccate dopo decenni di blocco.

Temi più discussi: Sbloccate le posizioni economiche, Pacifico (ANIEF): Aumenti fino a 100 euro al mese per il 30% del personale ATA. INTERVISTA; Personale ATA: sbloccate le posizioni economiche, aumenti in arrivo; Posizioni economiche ATA, ritardo nel riconoscimento nonostante le graduatorie siano pronte da un mese: la FLC CGIL chiede un incontro urgente; Carta Docente, piattaforma bloccata dal 31 agosto: dubbi sulla data di riapertura.

Posizioni economiche ATA, UIL Scuola scrive al Ministero: Stop agli accantonamenti, le risorse per gli incarichi specifici vanno liquidate integralmenteLa UIL Scuola Rua chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito un intervento urgente per fermare l’accantonamento delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA, disposto da nu ... orizzontescuola.it

Stipendi personale ATA, ad agosto gli arretrati del nuovo CCNL: arriveranno anche quelli delle posizioni economiche?NoiPA ha comunicato che nel mese di agosto saranno applicati gli aumenti tabellari previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto definitivamente il 1° luglio 2026. orizzontescuola.it