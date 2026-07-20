Sbloccate le posizioni economiche Pacifico ANIEF | Aumenti fino a 100 euro al mese per il 30% del personale ATA INTERVISTA
Le posizioni economiche del personale ATA sono state sbloccate dopo decenni di blocco. Circa 40.000 operatori riceveranno aumenti fino a 100 euro al mese, con un incremento annuo superiore ai mille euro. Inoltre, 900 funzionari avranno salari accessori più elevati rispetto agli assistenti amministrativi e le indennità di direzione per i dirigenti scolastici sono aumentate del 30%.
Una progressione verticale dopo tre decenni di stallo, 40.000 operatori con un aumento annuo superiore ai mille euro, 900 funzionari con salario accessorio più alto degli assistenti amministrativi e indennità di direzione per i DSGA cresciuta del 30%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Sbloccate posizioni economiche, Pacifico: Aumenti fino a 100 euro al mese per il 30% degli ATA
Notizie e thread social correlati
Posizioni economiche ATA, pubblicate le graduatorie definitive: quando arriveranno gli aumenti e gli arretrati dal 2024? Il puntoLe graduatorie definitive per le nuove posizioni economiche del personale ATA sono state pubblicate.
Stipendi personale ATA, ad agosto gli arretrati del nuovo CCNL: arriveranno anche quelli delle posizioni economiche?Nel mese di agosto, il portale NoiPA ha annunciato l’applicazione degli aumenti salariali previsti dal nuovo CCNL per il personale ATA, in vigore dal...
Argomenti più discussi: Posizioni economiche ATA, ritardo nel riconoscimento nonostante le graduatorie siano pronte da un mese: la FLC CGIL chiede un incontro urgente; Accantonamento dei fondi per gli incarichi specifici ATA in vista dell'attribuzione delle posizioni economiche.
Oggi pomeriggio si voterà l’emendamento, proposto da Fratelli d’Italia e condiviso dai partiti della maggioranza, per introdurre le preferenze nella legge elettorale, come in molti, anche tra le opposizioni, hanno chiesto. A questo punto credo sia doverosa un’op facebook
Posizioni economiche ATA, ritardo nel riconoscimento nonostante le graduatorie siano pronte da un mese: la FLC CGIL chiede un incontro urgenteNonostante le graduatorie definitive delle posizioni economiche ATA siano state pubblicate il 19 giugno scorso, le procedure risultano inspiegabilmente ferme.Per questo, in data 16 luglio 2026, la FLC ... tecnicadellascuola.it
Posizioni economiche ATA, UIL Scuola scrive al Ministero: Stop agli accantonamenti, le risorse per gli incarichi specifici vanno liquidate integralmenteLa UIL Scuola Rua chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito un intervento urgente per fermare l’accantonamento delle risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA, disposto da nu ... orizzontescuola.it