Sbloccate le posizioni economiche Pacifico ANIEF | Aumenti fino a 100 euro al mese per il 30% del personale ATA INTERVISTA

Notizia in breve

Le posizioni economiche del personale ATA sono state sbloccate dopo decenni di blocco. Circa 40.000 operatori riceveranno aumenti fino a 100 euro al mese, con un incremento annuo superiore ai mille euro. Inoltre, 900 funzionari avranno salari accessori più elevati rispetto agli assistenti amministrativi e le indennità di direzione per i dirigenti scolastici sono aumentate del 30%.